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10.09.2019 - 15:38

Mutlu Aile Defteri filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?

8 Şubat 2013'de vizyona giren Mutlu Aile Defteri'ni Nihat Durak yönetti. Komedi türündeki Mutlu Aile Defteri filmi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.

Mutlu Aile Defteri filminde kimler oynuyor? Film ne zaman vizyona girdi?

Mutlu Aile Defteri filminin konusu: Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk biraz da mesleği gereği ömrü boyu sert ve otoriter bir baba olmuştur. Bir gün çatıdan düşer ve acilen hastaneye kaldırılır. Kendisinden yıllar içerisinde uzaklaşmış olan çocukları da babalarını mutlu ettirmek için yeniden aynı çatı altında buluşturur. Fakat 3 kardeş ve onların eşleri sürdürdükleri hayata dair onlarca yalan söylemişler ve durumu idare etmeyi şimdiye kadar başarmışlardır. Artık babaları her an yanlarında olunca dalavereleri sürdürmek için kırk takla atarlar. Yıldırım Bey, evde bir şeyler döndüğünün farkındadır ama kime inanacağını da şaşırır. Mutlu bir aile tablosu oluşturmak o kadar da zor olmamalıdır...

Yönetmenliğini Nihat Durak'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Yapımcılığını Tims Production'ın üstleniyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Büşra Pekin
Öner Erkan
İlker Aksum
Binnur Kaya
Bülent Emrah Parlak
Tuncel Kurtiz

 

Polis affetmedi! Tam 705 TL cezaOlay, merkez Meram ilçesi Alakova Caddesi'nde meydana geldi. 42 C 0983 plakalı öğrenci servis otobüsünün sürücüsü, trafik ışığında bekleyen diğer araç sürücülerine aldırış etmeden, önce şerit ihlali yaptı ardından da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçti. Servis sürücüsü hem kendisinin hem de diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye atarken, o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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