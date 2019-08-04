Mutlu olmanın yeni yolu: Minimalizm

Son dönemlerde insanlar minimalist yaşam tarzını benimsemeye başladı. “Ne kadar eşya, o kadar huzur” mottosunu savunan bu anlayış aslında yıllardır Japonların kendi hayatlarında uyguladığı bir sistem. Şimdi de kişisel gelişim kitapları sayesinde çoğumuzun hayatına girme yolunda ilerliyor. Kimi insanın küçümseyerek yaklaştığı bu kitapları, çoğu insan ciddi bir şekilde okuyup içindeki bilgileri kendi hayatında uyguluyor. Biz de Doğan Novus’tan çıkan “Sadeleş ve Rahatla” kitabını yazarak insanlara mutlu olmanın bir yolunu sunmayı amaçlayan Fumio Sasaki’ye sorularımızı yönelttik.

- En basit haliyle minimalizmi nasıl tanımlarsınız?

Bana göre minimalizm senin için neyin önemli olduğunu bilmek. Bu önceliğe odaklanmak adına bunun dışındaki her şeyi en aza indirebilmek. Önceliğiniz aileniz veya işiniz de olabilir, sadece maddi şeyleri değil, aynı zamanda ilişkileri de azaltmaktan bahsediyorum. Öteki türlü her biri aşırı kalori veya öfke demek.

Bilinçsiz tüketim

- 21. yüzyılın en temel öğelerinden birisi de tüketim. Bu durum insanların davranışlarını da etkiliyor ve sürekli bir şeylere daha ihtiyacımız var gibi hissediyoruz. Bundan kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Değer yargılarımız doğal olarak ünlülerin yaşam tarzından ya da televizyondan gördüklerimizden etkileniyor. Çevremizi saran reklamlar her gün bizi tehdit ediyor. Ne yazık ki gelişmekte olan pek çok ülke gelişmiş ülkelerdeki bu yaşam tarzına maruz kalıyor. Bu tüketim hali doğal enerji ve kaynaklarının tüketimini de görmezden gelmek demek. Bir başkasını idol olarak belirlemektense ya da onun takip ettiği yolu yürümeye çalışmaktansa kendimiz üzerine düşünmeye ihtiyacımız var. Eğer hayran olduğunuz bir minimalistin yaşam tarzına sahip olmak isterseniz de bunun reklamda görüp bir şey almaktan farkı kalmıyor.

- Bir minimalist olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sizin minimalizminiz nedir?

Aslına bakarsanız bir süredir kendimi bir minimalist olarak düşünmüyorum. Minimalizmi katılması da ayrılması da bedava bir okul gibi görüyorum. Kendi değerlerinize dikkatlice bakarsanız bu okuldan mezun olabilirsiniz, diğer yandan ona ihtiyaç duyduğunuz her anda geri dönüp tekrardan katılabilirsiniz. Japonya’da gitgide daha fazla insanın minimalizmi bir başlık ya da kimlik olarak kullanıyor olması beni endişelendiriyor.

- Eşya biriktirmeye karşısınız. Peki deneyim biriktirmek ve seyahat, keşif gibi şeylere para harcamak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Deneyimlerin getirdiği neşenin satın alınan bir şeye duyulanın verdiğinden çok daha uzun sürdüğünü düşünüyorum.

'Ayıklarken kendini tanı'

- Minimalist yaşam tarzını benimsediğinizden beri daha mutlu bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu yaşam tarzının temel noktası nedir?

Geçmişte bir şeyleri saklamak, biriktirmek, onları başkalarına göstermek ve insanları böyle etkilemek isterdim. Bir şeyleri ayıklama sürecinde kendimi de tanımaya başladım. Dolayısıyla, minimalizm kendini tanımanın yollarından sadece birisi. Minimalizm uygulamaya başladığımda çoğu insan anlamadı. Başka insanlar ne yaparsa yapsın, ne derse desin sen kendi başına senin için en mükemmel olan yaşam tarzını keşfet. Minimalizm bana bunu öğretti.

- Mutluluk hakikaten de daha az şeye sahip olmak mı?

Mutluluk elbette bu kadar basit bir şey değil. Şöyle söyleyelim: İçinde yaşadığımız toplum bize sürekli diğer insanlardan daha çok ve daha iyi şeylere sahip olmanın ve para kazanarak hedeflere ulaşmanın mutlulukla eşdeğer olduğunu söylüyor. Dayatılan bu fikrin tam tersini düşünmek için minimalizm faydalı.

Geri dönüşüm ideal ölçüsü

- Çok fazla atmanın da bir noktadan sonra çok fazla almak gibi tehlikeli bir sürece dönüşme tehlikesine dikkat çekiyorsunuz. Bunun ideal ölçüsü nedir?

Minimalizm sürecinde atık ve çevre meseleleri ile de daha ilgili hale geldim. Şimdi bir şeyi elden çıkarırken, çöpe atmak deyimini kullanmıyorum. Onun yerine satmak ya da birisine vermeyi tercih ediyorum, bu sayede ihtiyacı olan birine geçmiş oluyor. İnternet böyle eşyalarınız için yeni sahipler bulmanızı kolaylaştırıyor hatta en tuhaf eşyalarınız için bile. Umarım minimalizm, tek kullanım ve yok etmeyi teşvik etmek yerine, bir şeyi dikkatle kullanmamızı ve kaynakları kurtarmamızı sağlar.