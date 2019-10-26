Mutlu Şehir Kocaeli Kartepe Zirvesi

Kartepe Zirvesi 2019, Türkiye’nin önemli bir Kış Turizmi Destinasyonu olan Kartepe’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenliyor. Zirve; dünyanın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor. Kartepe Zirvesi her yıl dünya ve insanlık için büyük önem arz eden bir ana temayla düzenleniyor. Bu ana temaya atıfta bulunulan problemler, tanımlarını ve çözüm önerilerini artıran, disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılıyor. Zirvenin sonuçları her yıl “Kartepe Zirvesi Deklarasyonu” ile farklı dillere de çevrilerek dünyayla paylaşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce üçüncüsünü düzenlenecek olan Kartepe Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında zirvenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. “Kentleşme ve Mutlu Şehir’’ ana gündem maddesiyle toplanan zirve öncesindeki tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş da birer konuşma yaptılar.

‘Referans olacak’

Büyükakın, ‘’Katılımcılar, zirvede şehircilik ve geleceğin şehirleri hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini dünyayla paylaşacak. Çalıştayımızın raporunu ve akademik oturumların tebliğlerini önemli bir referans kaynağı haline getireceğiz. Kartepe Zirvesi 2019 Deklerasyonu ile Kocaeli’nden dünya kamuoyuna önemli ve güçlü bir mesaj vereceğiz. Bu yıl Onur Kurulu Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi olacak” dedi.

Büyükakın, “Bu sene de Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez’in de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacımız ve katılımcımız olacak. Zirvede; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunları, bilim insanları ve uzmanlarla ele alacağız ve mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz” açıklamasını yaptı.

‘Dünyaya söyleyecek sözümüz var’

Toplantıda söz alan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü, “Deprem gerçeği kentleşmemizi sorgulamamıza neden olmuştur. Marjinal artış tüm dünyaya domino etkisiyle yayılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise travmatik bir görüntü almıştır” derken; Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise “Zirvenin Kocaeli’de olması çok önemli. Çünkü Kocaeli ülkemizin en gelişmiş şehirlerinin başında geliyor ve bu kentin dünyaya söyleyecek sözü var” diye konuştu. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Şehir ve insan birlikte değerlendirilmeli. Şehrin geliştirilmesinin yanında mutluluğunun da ön planda tutulması gerekiyor” dedi. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan ise, “Özellikle büyük ulaşım projelerinin gerçekleştirildiği Kocaeli’de sosyoekonomik, eğitim, turizme önemli etkilerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu da mutlu şehir temasına önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

‘Kocaeli cazibe merkezi olacak’

Başkan Büyükakın, “Kocaeli’nin ve Türkiye’nin dünyaya söyleyeceği çok önemli mesajlar var. Kocaeli bir turizm şehri. Aynı zamanda kongreler ve fuarlar şehri. 6 Mavi Bayraklı plajımız, Kartepe gibi bir doğa harikamız, binlerce yıllık kadim bir tarihimiz var. Mesela bu kentle ilgili çizgi romanlar ortaya çıksın kahramanlarına dair hikâyeler yazılsın... Bu kapsamda 6 tane sempozyumu bitirdik. Bunlar yoksa sanat yoksa, kültür, spor yoksa marka çalışması da yoktur. Şehirler bir anda cazibe merkezi olmuyor. Kartepe Zirvesi gibi çalışmalar; Kocaeli ve havzasını cazibe merkezi haline getirecektir” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği konuşulacak

İklim değişikliği, göç, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, marjinalleşme, bilgi teknolojileri, kentleşme ve demokrasi gibi bir bütün olarak insanlık ve insanlık için önemli olan konular Kartepe Zirvesi kapsamına giriyor. Ana tema; çok sayıda ikincil konuya yönelik kapsamlı bir bakış açısı tanımlıyor. Zirvede bilim adamları, araştırmacılar, sivil toplum üyeleri, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler; görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

Sakin şehirlerin nüfusu arttı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın 31 Mart seçimleri arifesinde ortaya koyduğu bu tanım aynı zamanda geleceğe yönelik bir paradigmanın da açılımını içeriyordu. Çünkü konaklama, istihdam, eğitim, işletme ve sundukları etkileşim fırsatları göz önüne alındığında, şehirler, şimdiye dek insanlık için cazip ortamlar olarak hizmet etti. Kentlerin çekiciliği, sanayi devrimi tarafından sunulan gereklilikler ve fırsatlarla birlikte yalnızca sıçrama ve sınırlarla büyüdü. Bilgi teknolojileri, ulaşım ve iletişim anlamındaki gelişmelerle birleştiğinde, kentlerin çekiciliğini daha da arttırmak için hizmet vermeye başladı. Şimdi uygun bir şekilde ‘Şehirlerin Çağı’ olarak adlandırılabilecek bir çağdayız.

Şehir sakinlerinin daha geniş nüfusa oranı, 2000’lerin başında % 46,7 iken 2018 yılına kadar % 55’e yükseldi. BM’nin raporlarına göre oran 2050’de % 65’e yükselmeye devam edecek. Bu dünya nüfusunun üçte ikisine yaşam alanı sağlamak gerekliliği anlamına geliyor. Gelişmekte olan toplumlarda kentleşme oranları çok daha hızlı artıyor. Avrupa ve Amerika şu anda yüksek şehirleşme oranlarıyla öne çıksa da, 2050’de Afrika ve Asya’nın yüzde 90’a yaklaşması bekleniyor.

Kentleşmenin yükselişi, kentlerde yaşamanın avantajlarıyla bir ölçüde maskelenen gelir dağılımındaki farklılıkları güçlendiriyor. 2018 yılında UNİCEF tarafından yayınlanan raporda kırsal alanda yaşıtları ile karşılaştırıldığında şehirlerde fakir çocukların karşı karşıya belirli risklerin yüksek seviyelere dikkat çekiyor. Bu gelişmelere paralel olarak “Mutlu Kent” hedefi, kent ve kent sakinlerinin yanı sıra bir bütün olarak insanlık için öne çıkmaktadır.

18 ülkeden katılımcı var

18 farklı ülkedeki 22 farklı şehirden ve Türkiye’den 20 şehirden 180’i aşkın konuşmacı; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 doçent, 14 doktor öğretim üyesi olmak üzere 98 akademisyen; BM, UNİCEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK’dan katılımcı da Zirve’de buluşuyor.

Kartepe Zirvesi 2019 kapsamında “Mutlu Şehir” idealine hizmet etmek amacıyla; 1 Açılış Özel Oturumu, 4 Özel Oturum, 14 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 4 Vaka Kritik, 2 Forum, 1 Çalıştay gerçekleştirilecek. Zirve programının açılışında, öncülük ettikleri projelerle toplumsal yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında dünya kamuoyu tarafından örnek alınan isimlerin yer alacağı ana konuşmacılar; vizyonlarını, deneyimlerini, görüşlerini, öngörülerini paylaşacak. İzleyici olarak katılım başvuruları ise 15 Ekim’den itibaren zirvenin www.kartepezirvesi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Zirvenin paydaşları arasında Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği ve Kültür Şehri Vakfı yer alıyor. NTV etkinliğin medya sponsoru olacak.

Geçen yıllarda Kartepe Zirvesi’ne Yunanistan’ın eski Başbakanı George Papandreu, Eski AB Eski Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Gunter Verhaugen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Kattharina Lumpp, Birleşmiş Milletler Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

‘Plastik dünyayı esir almış durumda’

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez de katıldı. Emine Erdoğan, konuşmasında bundan sonraki hedefin akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Plastik ne yazık ki tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki 21’inci yüzyıl ne bilgi ne teknoloji, tarihe ‘plastik çağı’ olarak geçecek. Araştırmalar, 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla 2017’de ‘Sıfır Atık’ projesini başlattık. 2023 senesine kadar sıfır atık sistemini tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”

Emine Erdoğan, “Japonya’da dünyanın ilk ‘sıfır atık kasabası’ olan Kamikatsu, seferberlik adına umutlarımızı artırıyor. Yerel halk, çöplerini 45 kategoriye ayırarak, atıklarının yüzde 80’ini geri dönüştürüyor. Bizim şehirlerimiz de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tüketmeden var olabilen şehirler haline gelmelidir. Bu zirveden çıkacak ortak aklın, yerel yönetimlerimize ve şehir politikalarımıza rehberlik yapacağına inanıyorum.” CİHAT ASLAN Kocaeli