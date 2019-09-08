Mutlu yaşlılığın sırrı: Darülaceze

Darülaceze Başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen “Pozitif Yaşlanma Etkileşim Grubu Projesi” ilk mezunlarını verdi. Darülaceze’de kalan 65 yaş üstü 16 Darülaceze sakini, katıldıkları eğitim sayesinde daha pozitif ve mutlu olmayı öğrendi

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdür Yardımcısı Dr. Remziye Keskin, Üsküdar Üniversitesi SHMYO Öğretim Görevlisi Zeynep Gümüş’le birlikte yürüttükleri çalışmaları anlattı. Keskin, “Günümüzde yaşlı popülasyonu giderek artıyor ve bireyler yaşamlarını sosyal açıdan daha aktif geçirmek istiyorlar” diye konuştu.

Projenin toplam on oturumunun yüz yüze ve interaktif şekilde gerçekleştiğini belirten Dr. Keskin, “Aktif Yaşlanma ve Yaşam Kalitesi, Pozitif Psikoloji, Kendini Tanıma, Farkındalık ve Öz Şefkat, Başkalarını Tanıma ve Empati, Stresle Baş Etme Stratejileri Geliştirme, Öfke Kontrolü, İletişim Becerileri, İlişki Yönetimi, Değerler ve Yaşam Doyumu başlıklı eğitimler verdik. Eğitim sonrasında katılımcılarımızın duygusal durumlarının olumlu yönde değiştiğini, daha sosyal olduklarını ve daha etkin iletişim kurduklarını gördük. Aldığımız sonuç bizi çok mutlu etti ve eğitimlerin sonuçları konusunda umutlandırdığı gibi devamı konusunda da motive etti” dedi.

‘Artık kızmıyorum’

Beş hafta boyunca katıldığı eğitimlerde çok şey öğrendiğini anlatan bir yıllık Darülaceze sakini 72 yaşındaki Ayla Engin, hiç evlenmediğini ve annesini kaybedince yalnızlık çektiğini belirterek, “Tek başıma evde kalamamaya başlayınca önce bir huzurevine yerleştim sonra da buraya geldim. İyi ki de gelmişim. buraya evden geldiğim için bazı şeylere daha çabuk kırılıyordum, ilgisizlik beni üzüyordu, bazı arkadaşlarla anlaşamıyordum. Ama hocalarım sayesinde bunların hepsini aştım. Eğitimden önce daha sinirliydim daha sabırsızdım. Şimdi daha uygun düşünüyorum, hiç kimseye kızmıyorum. Kendi kendime ‘sakin ol Ayla’ diye telkinde bulunuyorum. Bize derslerde ‘Karşınızdaki insanı anlayın, dinleyin, iyi niyetle yaklaşın’ diye öğrettiler. Ben de bunları uygulamaya çalışıyorum. İyi ki bu eğitime katılmışım” diye anlattı.

‘Eksik taraflarımı öğrendim’

Ailesini kaybettikten sonra Darülaceze’ye geldiğini anlatan 80 yaşındaki Volkan Karahasan “Kursta eksik taraflarımı gördüm. Eskiden sinirli biriydim, şimdi daha iyiyim. Kendimi şanslı hissediyorum” dedi. Geçirdiği beyin kanamasından sonra felç olan 72 yaşındaki Ertan Demir de bir sene önce Darülaceze sakinlerinin arasına katılmış. Beş hafta süren eğitimleri çok beğendiğini anlatan Demir, “Bilmediğim şeyleri, daha mutlu olmayı, insanlara karşı daha anlayışlı olmayı öğrendim. İnsanları kırmamayı, gönüllerini almayı, insanları dinlemeyi öğrendim” dedi.

‘Artık eskisi gibi üzülmüyorum’

Eşi ve 2 oğlunu kaybeden, diğer iki oğlunun terk ettiği 75 yaşındaki Gülşen Bartın da eğitime katılanlardan. Yaşadığı büyük acılar nedeniyle uzun süre hastanede kalan, kronik olarak kalp, tansiyon ve astım hastası olduğunu anlatan Bartın, hayata Darülaceze’nin atölyesinde yaptığı bez bebeklerle tutunmuş. İlk geldiğinde alışmakta zorluk çekse de şimdi burayı çok sevdiğini anlatan Bartın katıldığı eğitimle ilgili de şunları söyledi:

“İnsanları oldukları gibi anlamaya, kabul etmeye başladım. Artık çocuklarım, torunlarım gelmiyor diye üzülmüyorum. Burada yüzlerce evlat, binlerce torun sahibi oldum. Her zaman geliyorlar, onları evlatlarım yerine koydum. Kendimi üzmemeyi öğrendim, herşeye iyi yönünde bakmayı öğrendim.”