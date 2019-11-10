Mutluluğun sırrı gıdalarda gizli

Yediklerimiz, vücut sağlığımız kadar ruhsal durumumuzu da etkiliyor. Psikolojik sorunlarla baş etmenin yollarından biri de beslenme düzenine dikkat etmek. Avustralya’daki Deakin Üniversitesi’nde bu konuya ilişkin araştırmalar yapan bir merkez, yoğurt, sarımsak, pırasa, kefir gibi bağırsak sağlığını geliştiren besinlerin tüketilmesinin ruh sağlığına da faydalı olduğunu belirtiyor. Ayrıca fermente gıdaların da ruh sağlığına iyi geldiği kaydediliyor. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanların da Akdeniz, Norveç ya da Japonya gibi geleneksel beslenme türlerini takip etmesi öneriliyor.

Uykuya da dikkat

Avustralyalı Profesör Felice Jacka, uzun yıllar psikolojik sorunlarla boğuştu. 20’li yaşlarına geldiğinde beslenme, egzersiz ve uyku düzenine dikkat ederek sorunlarından kurtuldu. Bu tecrübesinin ardından kendisini, beslenmenin ruh sağlığındaki etkilerini incelemeye adadı. Şimdi Avustralya’daki Deakin Üniversitesi’nde “Gıda ve Ruh Hali Merkezi”nin ve Uluslararası Beslenme Psikiyatrisi Derneği’nin başkanı. Jacka, bu yıl beslenme ve ruh sağlığı ilişkisine dair bir kitap da yayımladı.

Fast food’dan uzak durun

Felice Jacka’nın 2010’da yayımlanan doktora tezine göre sebze, meyve, balık ve tam tahıllıları daha yüksek oranda bulunduran, makul düzeyde de kırmızı et tüketen kadınların depresyon veya anksiyete bozuklukları geçirme ihtimali işlenmiş gıdalar, pizza, kızartma, hamburger, beyaz ekmek ve şekerli içecek tüketenlere göre daha düşük.

Abur cubur beyne zarar

Jacka’nın başkanlığını yürüttüğü merkezin hazırladığı beslenme ile ilgili bazı ipuçları şöyle:Endişeli ya da stresli olanlar yüksek miktarda karbonhidrat, şeker ya da tuz tüketiyor. Bunlar kısa süreli olarak kendimizi iyi hissetmemizi sağlasa da uzun vadede hem vücudumuza hem ruh sağlığımıza zarar veriyor. Abur cuburlar, beyinde ruh halini düzenleyen hipokampüsü küçültüyor.

Psikoloji düzelten yiyecekler

Yoğurt, sarımsak, pırasa, kefir gibi bağırsak sağlığını geliştiren besinleri tüketin. Fermente gıdaların ruh sağlığına da iyi geldiği biliniyor.

Depresyonu kilo tetikliyor

Depresyon obeziteyi etkilediği gibi obezite de depresyonu etkileyebilir. Yağ dokusu tarafından salgılanan maddeler, depresyon gelişiminde rol oynayabilir.

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanların Akdeniz, Norveç ya da Japonya gibi geleneksel beslenme türlerini takip etmesi öneriliyor. Yine bu kişilerin meyve, sebze, baklagil, tam tahıl ve fındık tüketimini artırması tavsiye ediliyor. İşlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması ve sağlıklı atıştırmaların tercih edilmesi de öneriler arasında.