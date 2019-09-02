Mutmain olmak ne demek? Mutmain kelimesinin kökeni nedir?

Mutmain olmak kelimesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Salda Gölü çevresinde yürütülen çalışmaları incelemek için ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da çalışmaları yakından izledi. Çalışmaları nasıl buldunuz sorusuna Emine Erdoğan ben mutmain oldum halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ederim açıklamasında bulundu. Peki Mutmain olmak ne demek?

MUTMAİN OLMAK NE DEMEK?

Arapça kökenli olan Mutmain sakin ve huzurlu olma anlamı taşımaktadır. Sözlükte tatmin olan, rahat, sakin ve emin gibi anlamları yer almaktadır