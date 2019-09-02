02.09.2019 - 17:03
Mutmain olmak ne demek? Mutmain kelimesinin kökeni nedir?
Mutmain olmak ne demek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Salda Gölünü ziyaret etti. Muhabirlerin çalışmaları nasıl buldunuz sorusuna Emine Erdoğan ben mutmain oldum halkımız da mutmain olmasını tavsiye ederim açıklamasında bulundu. Peki Mutmain olmak ne demek? Kelime kökeni nedir?
Mutmain olmak kelimesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Salda Gölü çevresinde yürütülen çalışmaları incelemek için ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da çalışmaları yakından izledi. Çalışmaları nasıl buldunuz sorusuna Emine Erdoğan ben mutmain oldum halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ederim açıklamasında bulundu. Peki Mutmain olmak ne demek?
MUTMAİN OLMAK NE DEMEK?
Arapça kökenli olan Mutmain sakin ve huzurlu olma anlamı taşımaktadır. Sözlükte tatmin olan, rahat, sakin ve emin gibi anlamları yer almaktadır
Balıkçılar çürümüş erkek cesedi buldu!Bursa Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik'ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.