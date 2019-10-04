Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı
İstanbul’da kaçakçılık polisi tarafından yapılan çalışmalarda, değişik semtlerde bulunan 6 ayrı camiden çalınan hat levha ve tarihi objeleri kataloglara basıp satışa çıkaran 4 ayrı müzayede şirketi belirlendi. Eserleri çalıp satan ve satışa çıkaran 7 şahıs 5 hat levha ve şamdan ve benzeri objeyle yakalanıp gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vakıflar ve İbadet yerlerinden çalınan Kültür Varlıklarının bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda;
- Fatih Muhtesip İskender Camiinden çalıntı Hat Levha
- Fatih Hacı Hasan Camiinden çalıntı Hat Levha
- Fatih Soğan Ağa Camiinden çalıntı Hat Levha
- Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camiinden çalıntı Hat Levha
- Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa Camiinden çalıntı Hat Levha
- Fatih Zehkeri Kemal Camiinden çalıntı 2 adet Şamdan benzeri Objenin, İstanbul da faaliyet gösteren 4 ayrı müzayede şirketinin satış kataloglarında yayınlandığını tespit edince, eserleri çalıp satan ve satışa çıkaranlara ilgili soruşturma yaptı. Dört ay süren çalışmaların ardından önceki hafta harekete seçen ekipler 3 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 5 parçası hat levha 7 parça tarihi eserle birlikte şüpheli 7 şahıs yakalayıp gözaltına aldı. Haklarında 2863 sayılı kanun muhalefetten işlem yapılan şüpheliler arasında eserleri çalıp müzayede şirketine satan ve satışa çıkaran şahıslar bulunuyor.