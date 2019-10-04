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04.10.2019 - 11:05 | | Ferit ZENGİN - İstanbul

Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı

İstanbul’da kaçakçılık polisi tarafından yapılan çalışmalarda, değişik semtlerde bulunan 6 ayrı camiden çalınan hat levha ve tarihi objeleri kataloglara basıp satışa çıkaran 4 ayrı müzayede şirketi belirlendi. Eserleri çalıp satan ve satışa çıkaran 7 şahıs 5 hat levha ve şamdan ve benzeri objeyle yakalanıp gözaltına alındı.

Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı
Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı
Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı
Müzayede öncesi bastırdıkları kataloglarda çalıntı tarihi eserler çıktı
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vakıflar ve İbadet yerlerinden çalınan Kültür Varlıklarının bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda;

 - Fatih Muhtesip İskender Camiinden çalıntı Hat Levha

- Fatih Hacı Hasan Camiinden çalıntı Hat Levha

- Fatih Soğan Ağa Camiinden çalıntı Hat Levha

- Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camiinden çalıntı Hat Levha

- Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa Camiinden çalıntı Hat Levha

- Fatih Zehkeri Kemal Camiinden çalıntı 2 adet Şamdan benzeri Objenin, İstanbul da faaliyet gösteren 4 ayrı müzayede şirketinin satış kataloglarında yayınlandığını tespit edince, eserleri çalıp satan ve satışa çıkaranlara ilgili soruşturma yaptı. Dört ay süren çalışmaların ardından önceki hafta harekete seçen ekipler 3 ayrı ilçede düzenlediği operasyonlarda 5 parçası hat levha 7 parça tarihi eserle birlikte şüpheli 7 şahıs yakalayıp gözaltına aldı. Haklarında 2863 sayılı kanun muhalefetten işlem yapılan şüpheliler arasında eserleri çalıp müzayede şirketine satan ve satışa çıkaran şahıslar bulunuyor.

İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölüİspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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