MüzeKart’a milli saraylar da açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook ile ilgili kriz ihtimalinin ortadan kalktığını belirtti. Ersoy, “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ilk faydasını Thomas Cook krizinde fazlasıyla gördük. Thomas Cook Destek Kredisi hazırlandı, talepleri de aldık. Öngördüğümüz gibi çok büyük bir talep gelmedi, sektör sorunu kendi içinde çözdü. İkincisi Thomas Cook’tan kaybedilen kapasitenin yerine konmasıydı. Türkiye 850 bin kayba karşı 1 milyon 300 bin ek kapasiteye gerçekleştirdik. Hem kaybı kapattık hem de İngiltere pazarında büyümeyi sağladık” dedi.

MüzeKart’ın kapsamının da genişletildiğini belirten Bakan Ersoy, “Artık vatandaşlar müzekartla Milli Sarayları da ziyaret edebilecekler” dedi.

‘Sektör kendisi çözdü’

Ersoy, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2020 yılı bütçesini sundu. Komisyonda konuşan Bakan Ersoy, şunları söyledi:

2020’DE TAMAMLANACAK: Yeni Atatürk Kültür Merkezi, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Başkentimize dünya standartlarında bir konser salonu kazandırmak amacıyla yapımına başlanan “Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu” inşaatı da 2020 yılında tamamlanacak.

THOMAS COOK KRİZİ: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı kurarak, yönetim kurulunu ağırlıklı olarak; çalışanlarının ise tamamını özel sektörden oluşturduk. Ajansın ilk faydasını da Thomas Cook krizinde fazlasıyla gördük. Thomas Cook Destek Kredisi hazırlandı. Kasım sonuna kadar bütün firmalara kullandırılacak. Talepleri aldık. Öngördüğümüz gibi çok büyük bir talep gelmedi, sektör kendi içinde çözdü. İkincisi Thomas Cook’tan kaybedilen kapasitenin yerine konmasıydı. 1 Nisan-1 Kasım tarihleri arasında 7 aylık süreçte 850 bin koltuğu vardı Thomas Cook’un. 850 bin koltuğun yerine yaklaşık 1 milyon 300 bin koltuk koyarak kapatmış olduk. Hem kaybı kapattık hem de İngiltere pazarında büyümeyi sağladık.

‘İlk kez 30 milyonu aştı’

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI: 2019 yılının ilk 10 ayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yaklaşık 30.4 milyona ulaşarak tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçti. Bu rakam 2018’in aynı döneminde 24.6 milyon kişi olmuştu. Müzelerimizdeki ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 23.5, gelirlerimizde ise yüzde 84 oranında artış sağlandı.

Yılbaşına kadar milli sarayları da MüzeKart kapsamına alıyoruz. Artık vatandaşlar MüzeKart’la Milli Sarayları da ziyaret edebilecekler.

KAPASİTE ARTIŞI: Milli Kütüphanemizin kapatıldığına dair bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Milli Kütüphanemiz mevcut yerinde hem de 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Yatırımına devam ettiğimiz ek depolama ünitelerimizle arşivleme kapasitemiz iki katına çıkıyor. Yer altına inşa ettiğimiz depo alanları ve otopark salonlarının üstünde yeni okuma salonları ve sosyal donatı alanları kuruluyor.

‘Bilet Takip Sistemi’

SİNEMADA SORUN ÇÖZÜLDÜ: 2004 yılında 18 olan vizyona giren yerli film sayısı 2018 yılında 180’e, 11 milyon olan yerli film izleyici sayısı 2018 yılında 44 milyona ulaştı. 2019 yılı ekim ayı itibarıyla ülkemizde üretilen film sayısı 124, toplam yerli izleyici sayısı ise 45 milyon olarak gerçekleşti. Sinema kanunu ile reklam süreleri düzenlenmiş, sinema bileti satışlarına ilişkin yapımcı, dağıtımcı ve sinema salonları arasında yaşanan sorunlar giderildi.

Bu değişimin sektöre yansıması çok güçlü olmuş, yapımcılar tarafından bekletilen filmlerin vizyona girmesi ile sinema izleyici sayısı ekim 2018’e göre yüzde 40 artışla 8.8 milyon kişiye ulaştı. Bakanlığımızca hazırlanan “Sinema Bilet Takip Sistemi” ile sektördeki şeffaflık sorunu da çözüldü. İlk verilere göre Ekim ayında yerli film izlenme oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti.

RTÜK Başkanı’na protesto

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 bütçesi görüşmeleri sırasında CHP’li üyeler, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i protesto etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı2nın 2020 bütçesinin görüşmeleri sırasında Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlığının bütçe sunumunu tamamlamasının ardından, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e kurumunun bütçesinin sunumu için söz verdi. Şahin’in konuşmaya başlamasıyla komisyonun CHP’li üyeleri Şahin’e tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Şahin’den konuşmasını sürdürmesini istedi. Ancak, tepkiler ve salonda artan sesler nedeniyle Şahin’in konuşması diğer üyeler tarafından duyulamadı.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da devam etti. Bu sırada RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin salondan ayrıldı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bu adam kurumunda kendisine ‘Küçük reis’ denmesini istiyormuş. Meclis iradesinin üzerinde bir karar almaya çalışan bu adamın burada işi yok. Kendisi gitmedikçe bugün burada çalışma olmaz” dedi.

Diğer milletvekillerinin de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik tepkisini sürdürmesi üzerine AK Partili komisyon üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Muhalefet partisi milletvekilleri, Şahin’in, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşmesini sağlamasının Meclisin iradesine de saygısızlık olduğunu ifade etti.