MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMüziğin dâhi çocuğu İstanbul’da
19.09.2019 - 07:50 | | Nil Kural

Müziğin dâhi çocuğu İstanbul’da

Deneysel elektronik müzik sahnesinin yaratıcı isimlerinden Nils Frahm bu akşam Zorlu PSM’de gerçekleşecek sonbahar festivali Neue! Step kapsamında İstanbul dinleyicisiyle buluşacak. Frahm, konseri öncesi Milliyet Sanat dergisine konuştu.

Müziğin dâhi çocuğu İstanbul’da

Kayıt stüdyosunda aradaki camı yok etmenin öneminden bahsediyorsunuz. Bundan canlı performansları kayıt sürecine tercih ettiğiniz sonucunu çıkarabilir miyiz?

Kaydı da canlı performansı da ayrı ayrı seviyorum. İdeali ikisinin dengesi. Turnelerde deneyler yapmayı çok arıyorum. Kayıt dönemlerinde ise çok daha özgürsünüz.

Solo konserlerinizle festivallerde çalmanız arasında bir fark gözetiyor musunuz?

İkisinde de aynı enstrümanları kullanıyorum. Ama ikisi için farklı şarkılar oluyor. Genellikle konserlerde daha karmaşık hikâyeleri inşa edecek vakit var çünkü daha uzun çalışma süreniz bulunuyor.

‘Victoria”nın müziklerini yaptınız. Stanley Kubrick’in müzik kullanımıyla kadrajı genişletmesini takdir ediyorsunuz. Siz “Victoria”nın müziklerinde bundan mı yola çıktınız?

Evet, amacım görünenden fazlasını sunmaktı. Kadrajda görünmeyen ama müzikle daha fazlasını gördüğünüz ses bandıydı amacım. Müziğin bir duyguyu vurgulaması değil, derinleştirmesi lazım.

Macaristan Başbakanı Orban, Türk Konseyi üyesi dışişleri bakanlarıyla görüştüTürk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) tanıtım ofisi açılışı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Muhtar Tleuberdi ve Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Sıradaki Haber