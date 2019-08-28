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28.08.2019 - 10:33

Nadide Hayat filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler'in paylaştığı "Nadide Hayat" bu akşam ekranlarda olacak. Komedi tarzındaki filmin oyuncuları ve konusu şimdi merak ediliyor. İşte detaylar...

Nadide Hayat filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

2015 yapımı "Nadide Hayat" bu akşam televizyonda yayınlanacak. Yerli filmi ilk kez izleyecek olan izleyiciler şimdi "Nadide Hayat filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?" sorusuna cevap arıyor.

NADİDE HAYAT KONUSU VE OYUNCULARI

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.

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