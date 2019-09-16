Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografi

Nahit Duru’nun eşi Yasemin Duru “Sevgi nedir diye tarif edilecekse, bu Nahit’in yaşamıydı. Biz ailesi olarak onunla hep gurur duyduk” dedi. Nahit Duru için Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi. Camideki törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, çok sayıda siyasetçi ve gazeteci de katıldı. Duru, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

NAHİT DURU KİMDİR?

1945 yılında Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nahit Duru daha sonra iktisat fakültesine geçti. Bu bölümden de ayrılıp Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümüne başladı. Ardından özel gazetecilik yüksek okuluna geçiş yapan Nahit Duru bu bölümden mezun oldu.

Nahit Duru, Tele 1 Yayın Kurulu Üyeliği, ABD Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Eski Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Yurt Gazetesi Ankara Temsilciliğinde de görev almıştır.