Nahit Duru’yu kaybettik

Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden Duru, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ile çok sayıda basın kuruluşunda görev yapmıştı. Duru için yarın saat 11.00’de Gazeteciler Cemiyeti önünde tören yapılacak. Duru, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.