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14.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Nahit Duru’yu kaybettik

Türk basınının usta kalemi Nahit Duru (74) hayatını kaybetti. Bir süredir KOAH tedavisi gören Duru, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Nahit Duru’yu kaybettik

Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden Duru, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ile çok sayıda basın kuruluşunda görev yapmıştı. Duru için yarın saat 11.00’de Gazeteciler Cemiyeti önünde tören yapılacak. Duru, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. 

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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