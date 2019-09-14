14.09.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Nahit Duru’yu kaybettik
Türk basınının usta kalemi Nahit Duru (74) hayatını kaybetti. Bir süredir KOAH tedavisi gören Duru, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Ankara gazeteciliğinin önemli isimlerinden Duru, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ile çok sayıda basın kuruluşunda görev yapmıştı. Duru için yarın saat 11.00’de Gazeteciler Cemiyeti önünde tören yapılacak. Duru, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.