Naim Süleymanoğlu'na can veren Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında?

Hayat Van Eck kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminde büyük başarılar elde eden Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve Ankaralı bir anneye sahip! Amsterdam'da dünyaya gelen Hayat Van Eck, 6 yaşına kadar bu şehirde yaşadıktan sonra İzmir'e taşındı. İşte Hayat Van Eck hakkında merak edilenler...

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğan Van Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü. 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.

Hayat Van Eck (d. 2000), Hollanda asıllı Türk oyuncu. Hayat hikayesinin anlatıldığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde başrol oyuncusu olarak Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmıştır