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15.10.2019 - 12:10 | | İHA

Namaz kılan kadının çantasını çaldı!

Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç. ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Namaz kılan kadının çantasını çaldı!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Camisi'nde 10 Ekim'de meydana olayda, Sakarya’dan Gaziantep’e gezi için gelen Şükran Perçin'in çantası namaz kılarken çalınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştiren H.H.Ç. ve yardımcı oldukları belirlenen B.M. ve S.S.C.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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