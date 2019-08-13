Nane ile Limon Kayıp Zaman Yolcusu filminde Nane ile Limon'u kim seslendiriyor?

Günün birinde bir profesör birbirinden farklı güçlere sahip 3 tane çok akıllı oyuncak yapar. Bunlar Nane, Limon ve Biber'dir. Üç 3 oyuncağın da birbirinden farklı ve doğaüstü yetenekleri vardır. Ancak günün birinde Nane'nin zaman makinesi özelliği bozulur ve Profesör'le Biber zamanın içinde kaybolurlar. Onları kurtarıp günümüze geri getirmek Nane ve Limon'un ellerindedir.

Nane ile Limon'un güçleri tükenip, sonsuza dek kapanmadan önce onları kurtarabilmek için yardım almaları şarttır. Bunun için de yeni arkadaşları Kaan ve Meryem'den yardım isterler. Profesör ‘ün kızı Evren'in de dahil olmasıyla eğlenceli kurtarma operasyonu başlar!

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Balım Gaye Bayrak

Şahan Yıldırım

Seda Güven

Anıl İlter

Reyhan İlhan

Ali Uyandıran

NANE İLE LİMON'U KİM SESLENDİRİYOR?

Nane: Suzan Acun

Limon: Pelin Gülmez

Biber: Yasemin Yeşil