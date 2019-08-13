Nane ile Limon Kayıp Zaman Yolcusu filminde Nane ile Limon'u kim seslendiriyor?
İffet Günay Koker yönetmenliğinde 2017 yılında vizyone giren Nane ile Limon Kayıp Zaman Yolcusu animasyon filminde Nane ile Limon'u kim seslendiriyor? Birbirinden değerli oyuncuların da yer aldığı Nane ile Limon Kayıp Zaman Yolcusu filmi izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.
Günün birinde bir profesör birbirinden farklı güçlere sahip 3 tane çok akıllı oyuncak yapar. Bunlar Nane, Limon ve Biber'dir. Üç 3 oyuncağın da birbirinden farklı ve doğaüstü yetenekleri vardır. Ancak günün birinde Nane'nin zaman makinesi özelliği bozulur ve Profesör'le Biber zamanın içinde kaybolurlar. Onları kurtarıp günümüze geri getirmek Nane ve Limon'un ellerindedir.
Nane ile Limon'un güçleri tükenip, sonsuza dek kapanmadan önce onları kurtarabilmek için yardım almaları şarttır. Bunun için de yeni arkadaşları Kaan ve Meryem'den yardım isterler. Profesör ‘ün kızı Evren'in de dahil olmasıyla eğlenceli kurtarma operasyonu başlar!
FİLMİN OYUNCU KADROSU
Balım Gaye Bayrak
Şahan Yıldırım
Seda Güven
Anıl İlter
Reyhan İlhan
Ali Uyandıran
NANE İLE LİMON'U KİM SESLENDİRİYOR?
Nane: Suzan Acun
Limon: Pelin Gülmez
Biber: Yasemin Yeşil