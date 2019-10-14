Nargileden taş çıktı

Kaçak sigara ve nargile şebekelerine yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Arnavutköy’de bir nargile kafede satışı yasak olan “taş nargile” servisi yapıldığı istihbaratı üzerine önce kafeyi takibe aldı. Yapılan takipte, nargile siparişinde bulunan müşterilere nargile tütünü bölmesine kimyasal aroma emdirilmiş nargile buhar taşları konularak servis yapıldığını belirleyen ekipler, kafeye önceki gün baskın düzenledi. Baskında kafe sahibi Hasan C.’yi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda, kafenin depo olarak kullanılan bölümünde 3 ton 330 kilo buhar taşı ele geçirdi.

Türkiye’de yasak

ABD ve Avrupa’da satışı serbest olan taş nargilenin ülkemizde ilk kez ele geçirildiği öğrenilirken, işletme sahibinin taşları nargile tütününden çok daha ucuz olduğu için kaçak yollarla Avrupa’dan getirttiği belirlendi. Gözaltına alınan nargile kafe sahibi Hasan C. emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, el konan taş nargileler imha edilmek üzere emniyetin deposuna götürüldü.

12 bin sigara, 25 bin puro

Kaçakçılık ekiplerince, yine sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik olarak 29 Ağustos ile 24 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde düzenlenen seri baskınlarda 12 bin 400 paket kaçak sigara, 24 bin 600 adet kaçak puro, 250 kilo tütün, 300 bin adet kaçak sigara kağıdı, 20 bin adet sigara filtresi, 110 bin adet boş makaron, 100 adet kaçak elektronik sigara ile 130 adet elektronik sigara likidi ve sigaraların paketlenmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 2 araca el konan operasyonlar kapsamında 2’si Bulgar uyruklu 27 şebeke üyesi de gözaltına alındı.



