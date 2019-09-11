‘Narko terörle kayıp çocuklar bağlantılı’

Emniyet birimlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın kaleme aldığı “İstanbul’da Narko-Terörizm ve Toplumsal Düzeni Tehdit Boyutları” başlıklı bilimsel makalede, PKK’nın uyuşturucu ticaretindeki kirli yüzünü gösteren çarpıcı tespitler yer aldı.



Terör örgütleri ve uyuşturucu madde ticareti arasındaki illiyet bağının, maddi deliller doğrultusunda ispatlanması, narko-terörizme karşı verilen mücadelenin sosyo-kültürel yapı üzerindeki tesirinin gözlemlenebilmesi amacıyla yazıldığı belirtilen makalede, İstanbul’da uyuşturucu madde yakalama miktarının en yüksek olduğu ilk beş ilçenin Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve Gaziosmanpaşa olduğu rakamlarla anlatılıyor.



Zehir tacirlerinin İstanbul’da hayata geçirmeye çalıştığı yeni stratejinin, terör örgütünün Avrupa’daki faaliyeti ile benzer özellikler taşıdığına dikkat çekilerek, şu bilgilere yer veriliyor: “Avrupa’da, terör örgütünün faaliyet gösterdiği alanlar, genellikle, lokanta ve büfelerdir. PKK terör örgütünün, Almanya, İngiltere, Avusturya, Macaristan ve Hollanda gibi ülkelerde bu tür legal görünümlü faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu tip işletmeler, hem örgüte gelir sağlamakta, hem de örgüt mensuplarının sosyal faaliyetleri açısından koordinasyon merkezi görevini üstlenmektedir.



İstanbul’da narkotik gelirleri azalan terör örgütü, Avrupa’daki modeli örnek alarak Gazi Mahallesi’nde, ekonomik gelir elde edebilmek amacıyla örgütle bağı ispatlanamayacak nitelikteki kişiler üzerinden çay bahçesi açma, taksi durağı işletme gibi faaliyetlere girişmiş ve örgüte üye kazandırmak amacıyla, belediyeye ait çeşitli yerleri ruhsatsız ve izinsiz olarak işgal etmiştir.



‘Düşüşe geçti’



PKK’nın bu stratejisine fırsat vermemek amacıyla operasyonlar düzenlenmiş, terör örgütü ile irtibatı tespit edilen 4 taksi durağı, Gazi Halk Meclisi kaçak binası, iki çay bahçesi, yıkılmak suretiyle faaliyetten men edilmiştir. Bu faaliyetler neticesinde de ilçede yaşanan olaylarda düşüş gözlemlenmiştir.”



Bilimsel makalede Gazi Mahallesi üzerinden ayrıca şu ilginç saptamaya yer veriliyor: “2014-2018 yılları arasında uyuşturucu madde satıcılarına karşı yapılan operasyonlarda yüzde 100 artış sağlanırken, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği gelirin bitme noktasına gelmesi aşamasında güvenlik güçlerine yapılan saldırıların ve kitlesel eylemlerin minimum seviyeye indiği gözlemlenmektedir. Bu durum terör örgütü ve uyuşturucu maddelerin sevk, idare ve pazarlanması arasındaki nitelikli bağlantıyı ortaya koymaktadır. Ayrıca, Gazi Mahallesi’nde uyuşturucu maddelere yönelik operasyonların artmasını müteakip çok ilginç bir şekilde kayıp çocuk sayısında da önemli bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu veriler, narko-terör ve kayıp çocuklar arasındaki düşündürücü ve bir o kadar da çarpıcı ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Dahası, terör örgütü PKK içerisindeki çocuk sayısı düşünülünce, örgütün çocukları ağına düşürme ve sosyal dengeyi bozma amaçlı faaliyetleri anlamlı bir bütün haline gelmektedir.”



‘Yüzde 40’ını kontrol ediyordu’



Makalede yer alan diğer tespitler şöyle: “Narko terör operasyonları kapsamında uyuşturucu yakalanan 117 şüpheliden 30’unun PKK’ya yardım yataklık ve terör örgütü propagandası yapmak gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiş, 117 kişiden yaklaşık olarak yüzde 60’ının Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerin nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımız olup İstanbul’da ikamet ettikleri belirlenmiştir. 90’lı yıllarda Türkiye üzerinden geçen uyuşturucu trafiğinin yüzde 30-40’ı PKK tarafından kontrol edilirken, Avrupa’ya giren uyuşturucunun yüzde 93’ü PKK tarafından kontrol edilmekteydi. 2018 yılı itibariyle ise PKK’nın uyuşturucu ticaretindeki rolü geçmişe nazaran zayıfladığından, Avrupa’ya giren uyuşturucudaki kontrol payı yüzde 50’ye kadar gerilemiştir. Emniyet Teşkilatı’nın operasyonları neticesinde PKK ve narkotik madde ticaretine yönelik elde edilen bulgular Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu’na (UNODC) bildirilmiş ve bu kapsamda, terör örgütünün uyuşturucu ticareti UNODOC raporlarında da yansımıştır. ABD Hazine Bakanlığı 2009 yılında, terör örgütü PKK’nın lider kadrosunda yer alan, ‘Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar’ı, özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı ilan etmiştir.