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26.11.2019 - 09:43 | | DHA

Narkotik ekipleri ülke genelinde 29 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı, 3 günde ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı uygulamada 28 kilo 932 gram uyarıcı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik ekipleri ülke genelinde 29 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ülke genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği sokak uygulamasında 28 kilo 932 gram uyarıcı madde, 4 bin 709 adet uyuşturucu sentetik hap, 7 kök keneviri bitkisi, 97 adet silah mermisi, 20 adet çeşitli markalarda tüfek, 18 bin 700 TL ele geçirildi. 43 ilde gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde narkotik birimleri 278 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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