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02.11.2019 - 06:50 | | İHA

Narkotik'ten suçüstü! 3 ay takip ettler...

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 14 şahsa ise kullanmaktan işlem yapıldı.

Narkotik'ten suçüstü! 3 ay takip ettler...

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yaptı.

Polis çalışmasındauyuşturucu madde sattıkları tespit edilen S.A. ve A.K'yı 3 ay takip ederek operasyon düzenledi. Operasyonda satıcı 2 şüpheli ve kullanıcı 9 şahıs yakalandı.9 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, satış yapan 2 şüpheli emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi .

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler S.A. ve A.K. çıkarıldığı mahkemece Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden polis,kent genelinde 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 şahsa da uyuşturucu madde ticaretinden işlem yaptı.Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirildiği belirtildi.

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