15.09.2019 - 18:40 |
Nasreddin Hoca’nın fıkraya göre maya çaldığı göl hangisidir? 15 Eylül Hadi ipucu sorusu
Sevilen online bilgi yarışması Hadi, bu akşam 20:30'da oynanacak. Her gün büyük bir heyecana sahne olan Hadi yarışmasında ipucu sorusu da yayınlandı. Bir yandan joker kodu için de araştırmalar yapan yarışmacılar için 15 Eylül Hadi ipucu sorusunun cevabını derledik...
Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 15 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Nasreddin Hoca’nın fıkraya göre maya çaldığı göl hangisidir?
CEVAP
Akşehir Gölü