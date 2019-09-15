Nasreddin Hoca’nın fıkraya göre maya çaldığı göl hangisidir? 15 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en eğlenceli oyunları arasında yer alan Hadi'nin bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. İşte büyük bir heyecanla beklenen 15 Eylül ipucu sorusunun yanıtı...



SORU



Nasreddin Hoca’nın fıkraya göre maya çaldığı göl hangisidir?



CEVAP

Akşehir Gölü