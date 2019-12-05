NATO'dan Akdeniz Kalkanı Harekâtı sancak gemisine ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Kanadalı Tuğamiral Kurtz ve NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Komutanı Alb.Tolga Ağra, 5 Aralık’ta Akdeniz Kalkanı Harekâtı (AKH) sancak gemisi TCG BARBAROS’u ziyaret etti. Komutanlara AKH ve NATO’ya katkılarımız konusunda bilgi aktarıldı.







