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27.11.2019 - 13:43 | | AA

NATO'dan emekli ABD'li doktorun otopsisinde şüpheli duruma rastlanmadı

İzmir'deki evinde ölü bulunan NATO'dan emekli ABD'li doktor James Edward Steidel'in otopsisinin tamamlandığı, görünüşte şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

NATO'dan emekli ABD'li doktorun otopsisinde şüpheli duruma rastlanmadı

Alınan bilgiye göre, İzmir Adli Tıp Kurumunda, Steidel'in (59) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. İlk incelemelerde şüpheli duruma rastlanmadığı, kesin raporun ise üç aya kadar çıkacağı belirtildi.

James Edward Steidel'in cenazesinin ailesine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

İzmir'in Güzelyalı ilçesinde James Edward Steidel'in Golden cinsi "Gaya" isimli köpeğinin iki gün boyunca havlamasından şüphelenen komşuları dün durumu polise bildirmişti. Çilingir yardımıyla eve giren polis Steidel'in cesedini bulmuştu. ABD vatandaşı doktorun, NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam ettiği öğrenilmişti.

 

 

 

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