Naz Elmaz ve Erol Özmandıracı kimdir? Kaç yaşında?

Eşkıya Dünyayay Hükümdar Olmaz dizisinin güzel yıldızı Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı görkemli bir düğünle nihak masasına oturdu. Çiftin düüğününe birçok ünlü isim katıldı. iki isim hakkında detaylı bilgiye sahip olamk isteyenler ise "Naz Elmaz ve Erol Özmandıracı kimdir?" diye soruyor.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olan Naz Elmas'ın, kendisinden sekiz yaş büyük olan ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da oyuncudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Üniversite eğitimi devam ederken, başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı ”Haziran Gecesi” dizisinde canlandırdığı “Havin” karakteriyle ilk kez kameralar kaşısına çıktıktan sonra; aynı yıl gösterime giren Cem Yılmaz filmi G.O.R.A.'da, Erşan Kuneri karakterinin sekreterini canlandırdı.

31 Aralık 2014 tarihinde Emre Kıramer ile evlenen Naz Elmas, Mayıs 2015 tarihinde boşandı.

Naz Elmas, 1.65 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 10 Aralık 1967 İstanbul doğumludur. İlköğretimini Şişli Terakki Lisesi'nde 1974-1980 yılları arasında tamamlayan Özmandıracı, Orta ve Lise öğrenimini İngiltere’de Carmel College’de tamamladı. ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yaptı.1994’e kadar Nissho Iwai Corp. Japan Trade Co. firmasında Kimya ve Metal Dep. Satış Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.1994’te Eralteks İthalat ve Dış Ticaret şirketi kurucu ortağıdır. 2013 yılından bu yana Kurucu Partner olduğu Kendo Gayrimenkul Şirketinde Y.K. Üyeliğini yapmaktadır. 2000 yılından beri Bay Gıda Şirketinde Kurucu Partner ve Y.K. Üyeliğini sürdürmektedir. Halen, 1997 yılında ortağı olduğu Bay İnşaat’ta Y.K Üyesi’dir. GSYİAD ve GYODER’e de üye olan Erol Özmandıracı, bir erkek bir de kız çocuk babasıdır.

İş Tecrübesi:

1993 - 1994

Nissho Iwai Corporation Japan Trade Co.

Kimyasal Ürünler ve Metal Departmanı

Satış Müdür Yardımcılığı

1994 - 2001

Esteks Dış Ticaret Ltd.

Ev Tekstil İmalat, Ticaret & Pazarlama

Kurucu Başkan ve CEO

2003 - 2006

Eralteks Komandit Şti.

Tekstil Kumaş İthalat & Pazarlama

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

2000 (- Devam etmekte)

Bay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kuru Gıda (Pirinç/Çeltik) Ticaret

Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

1997 (- Devam etmekte)

Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş

Arsa/Proje Geliştirme & İnşaat

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi