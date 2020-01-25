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25.01.2020 - 11:50 | | DHA

Nazilli'de 13 ev yandı! Koyunlar telef oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 13 müstakil evden 5'i kullanılamaz hale geldi, 8'i ise büyük zarar gördü. Yangında 3 gebe koyun da telef oldu.

Nazilli'de 13 ev yandı! Koyunlar telef oldu

Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, saat 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, Biçek'in evine bitişik evlere de sıçradı. Alevler kısa sürede 13 evi sardı. Evlerde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın söndürüldü. 5 evin tamamen küle döndüğü yangında 8 evde maddi hasar meydana geldi. Gebe, 3 koyun da yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, yangının olduğu bölgeye giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, "Çok şükür can kaybımız ve yaralanan vatandaşımız yok, maddi hasarımız var. Herkese geçmiş olsun. Belediye olarak mağdur vatandaşlarımızın yanındayız. Elimizden gelen tüm yardımları yapacağız" dedi.

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