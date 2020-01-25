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25.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Nâzım Hikmet göndermesine tepki

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in (27) katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in (23) yargılandığı davada mahkeme sanık avukatının kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.

Nâzım Hikmet göndermesine tepki

Karşılıklı atışmalarla gergin geçen duruşmada sanık avukatı Vahit Bıçak’ın usule ilişkin itirazlarını sunduğu esnada, “Sanık ülkemizin yetiştirdiği kıymetli değerlerden Nâzım Hikmet ile aynı soyadını taşıyor” demesi izleyicilerin tepkisine neden oldu. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sanık ve avukatının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için 21 Şubat’a ertelendi. Baba Mustafa Damar, adliye önünde yaptığı açıklamada “Türk hukuk tarihinde savunmanın bu kadar rezil olduğu bir duruşma olduğunu düşünmüyorum. Bu rezillik bundan sonra literatüre geçecektir ve bu örnek öğrencilere, ‘Nasıl savunma yapılmaz’ diye gösterilecek” dedi. Duruşmanın ardından adliye önünde toplanan bir grup, “Ceren için adalet” ve “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganları attı. 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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