04.11.2019 - 19:48 | | ELİF ALTIN - İSTANBUL
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da arasında bulunduğu 6 kişi hakkında Yargıtay’ın bozma kararının ardından mahkeme yeniden karar verdi.
Mahkeme Nazlı Ilıcak’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme aynı suçtan Ahmet Altan’ı ise 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme Mehmet Altan’ın ise beraatine karar verdi.
Mahkeme Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan’ın tahliyesine karar verdi.