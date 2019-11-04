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04.11.2019 - 19:48 | | ELİF ALTIN - İSTANBUL

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın da arasında bulunduğu 6 kişi hakkında Yargıtay’ın bozma kararının ardından mahkeme yeniden karar verdi.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye

Mahkeme Nazlı Ilıcak’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme aynı suçtan Ahmet Altan’ı ise 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme Mehmet Altan’ın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan’ın tahliyesine karar verdi.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye

 

 

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