Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a tahliye

Mahkeme Nazlı Ilıcak’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme aynı suçtan Ahmet Altan’ı ise 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Mahkeme Mehmet Altan’ın ise beraatine karar verdi.

Mahkeme Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan’ın tahliyesine karar verdi.