Nazlıcan Arkan kimdir? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan neden hayatını kaybetti?

Nazlıcan Arkan hayata gözlerini yumdu. 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan, Aralık ayı başında kaldırıldığı hastanede pankreas iltihabı teşhisi konulmuştu. Türkücü Ceylan geçtiğimiz günler içerisinde yeğeni Nazlıcan Arkan için dua istemişti. Nazlıcan Arkan, bir süre kaldığı yoğun bakımda hayata gözlerini yumdu. Peki Nazlıcan Arkan kimdir, hastalığı neydi?

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

NAZLICAN ARKAN NEDEN ÖLDÜ?

Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerdir yoğun bakımdaydı. Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberini duyuran Türkücü Ceylan daha önce de yeğeni için dua istemişti.