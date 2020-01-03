Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı SGK hesaplama robotu

Emekli ve memurun 2020 yılında alacağı zam oranları açıklandı. 2020 emekli ve memur maaşı zam oranlarının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur 2020 yılında ne kadar maaş alacapğını hesaplamaya başladı. Emekli ve memur maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar SGK'nın resmi sitesi üzerinde yer alan emekli maaşı hesaplama robotu üzerinde yer alan bilgileri girdikten sonra ne kadar emeki maaşı alacaklarını sorgulayabilecek.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt arayan vatandaşlar SGK hesaplama robotu üzerinde yer alan TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nufusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihi girildikten sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

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