27.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Ne Oralı Ne Buralı’ kadınlar
Işıl Öz’ün Türkiye’den ABD’ye göç eden 35 kadınla bire bir görüşerek onların deneyimlerini okurlarına aktardığı yeni kitabı “Ne Oralı Ne Buralı”, Karakarga Yayınları’ndan çıktı.
Çeşitli sebeplerle Amerika’ya göçmüş ve yaşamını orada sürdüren kadınların hikâyeleri kitapta yer buluyor. Uzun yıllardan beri ABD’de yaşayan Öz, 35 kadınla bir araya gelerek onların deneyimini kaleme aldı. İlk ağızdan aktarılan hikâyeler bir ABD panoraması çizerken, okyanusun diğer tarafına göç etmek isteyenlere bir rehber olma niteliği taşıyor.
“Ne Oralı Ne Buralı”, ABD’de bir göçmen olarak yaşamanın tüm ayrıntılarının bulunabileceği ufuk açıcı bir araştırma kitabı. Kitapta hikâyeleri yer alan kadınlar, bugünün ABD’sine dair bilgilerini ve uzun yıllara yayılan deneyimlerini paylaşırken Türkiye’nin güncel politik durumuna dair hislerini ve fikirlerini de dile getirmeyi ihmal etmiyor.
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