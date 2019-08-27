‘Ne Oralı Ne Buralı’ kadınlar

Çeşitli sebeplerle Amerika’ya göçmüş ve yaşamını orada sürdüren kadınların hikâyeleri kitapta yer buluyor. Uzun yıllardan beri ABD’de yaşayan Öz, 35 kadınla bir araya gelerek onların deneyimini kaleme aldı. İlk ağızdan aktarılan hikâyeler bir ABD panoraması çizerken, okyanusun diğer tarafına göç etmek isteyenlere bir rehber olma niteliği taşıyor.



“Ne Oralı Ne Buralı”, ABD’de bir göçmen olarak yaşamanın tüm ayrıntılarının bulunabileceği ufuk açıcı bir araştırma kitabı. Kitapta hikâyeleri yer alan kadınlar, bugünün ABD’sine dair bilgilerini ve uzun yıllara yayılan deneyimlerini paylaşırken Türkiye’nin güncel politik durumuna dair hislerini ve fikirlerini de dile getirmeyi ihmal etmiyor.







