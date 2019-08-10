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10.08.2019 - 22:25| AA

Ne yapacağını şaşırdı! Evlilik için anlaştılar ama...

Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 2 zanlı tutuklandı.

Ne yapacağını şaşırdı! Evlilik için anlaştılar ama...

Amasya'da yaşayan F.G. (59), Hatay'da ikamet eden M.A. (50) ile evlenebilmesine yardım etmesi için 4 bin lira karşılığında anlaştı.

M.A. vasıtasıyla Gaziantep'te yaşayan F.E'nin (28) dayısıyla tanışıp 8 bin lira veren F.G, Amasya'ya gelen kadınla imam nikahı kıydı.

Evine geldikten sonra duş almak için banyoya giren F.G, çıktığında F.E'yi evde bulamadı.

Evi kontrol ettiğinde ise düğün için satın aldığı 13 bin lira değerindeki altın ile bin lira ve cep telefonunu yerinde bulamayan F.G, durumu polise bildirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, F.E'nin kendisini bekleyen M.K. (28) ve A.P. (34) ile kaçtığı tespit edildi.

Daha önce 7'si dolandırıcılık olmak üzere 23 suç kaydı bulunan, evli ve 3 çocuk annesi olduğu belirlenen F.E. ile kendisine yardımcı olan M.K. ve A.P'nin Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alındıktan sonra Amasya'ya getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.E. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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