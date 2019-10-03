Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç prim günü olması gerekir?

Çalışma hayatında uzun yılları geride bırakan, mental ve fiziksel açıdan kendilerini yorgun hisseden binlerce kişi ne zaman emekli olabilirim sorusuna yanıt arıyor. Uzun süren çalışma yıllarının ardından emekliliğin tadını çıkarma hayali kuran yüz binlerce vatandaş emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığını ve emekli olmak için hangi şartların gerektiğini araştırmayı sürdürüyor. Bu yazımızda emekli olmak için aranan koşullar ve emeklilik hesaplama gibi birçok sorunun yanıtını sizler için derledik.

Emeklilik için 3 şart gerekli

Bütün çalışanlar, yani işçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde üç şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki belirli bir süre sigortalı olma koşulu. Sigortalılık süresinin yanında belirli bir yaşın da tamamlanması gerekiyor. Emeklilikte üçüncü koşul ise prim ödeme gün sayısı. İşte bu üç koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor.

Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısı da bilinmeli. Emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor. İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.

Bu tarihe dikkat edin!

Bu 3 koşulun kimlere, nasıl uygulanacağı ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008... Bu tarihten önce ve sonra sigortalılık giriş tarihleri, emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Örneğin 8 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999’da ilk kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.

İnternetten hesaplanabiliyor...

Ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtına internet üzerinden ulaşaışbiliyor. doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var.

Bunun için SGK’nın internette bir uygulaması var. Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih bulunabilir.

http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresindeki bu uygulama ile 4/a’lıların, 4/b’lilerin ve 4/c’lilerin, kendi hesabına çalışanların ve memurların emekli olabilecekleri tarihler hesaplanabiliyor. Çalışanlar bu uygulamayla emeklilik şartlarını detaylı olarak öğrenebilir.