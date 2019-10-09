Nebahat Çehre kimdir? Nebahat Çehre yaşı kaç?

Hilal Nebahat Çehre 15 Mart 1944, Samsun doğumlu. Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilmiştir, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı.

1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlenmiştir. Bir süre sinemadan uzak kalan Çehre, Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıkmıştır. Yılmaz Güney ile olan evliliği 1968 yılında sona ermiştir.

70'li yıllarda başlayan seks filmleri furyasında sahneye çıkarak şarkıcılık yapan Nebahat Çehre, ikinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara vermiştir. Yavuz Demir ile olan evliliği 1976-1979 yılları arasında sürmüştür. Evliliğinin sona ermesinin ardından da televizyon dizilerinde rol almıştır.

SON DÖNEMDE YER ALDIĞI DİZİLER

2004-2006 Haziran Gecesi

2008-2010 Aşk-ı Memnu

2011-2014 Muhteşem Yüzyıl

2014-2014 Kara Para Aşk