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08.12.2019 - 23:24 | | DHA

Neden yaptın! 18 yaşında hayata gözlerini yumdu

Malatya'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Neden yaptın! 18 yaşında hayata gözlerini yumdu

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Neden yaptın 18 yaşında hayata gözlerini yumdu

Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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