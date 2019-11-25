Nedim Karaçay rolündeki Berken Güven kimdir? Berker Güven yaşı kaç?

Berker Güven kimdir? Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven, oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin ilk bölümlerinde tekerlekli sandalyede olan Berker Güven başarılı bir oyunculuk sergilemişti. İşte Berker Güven'in hayatı...

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven 2 Eylül 1994 İzmir doğumludur. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.