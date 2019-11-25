25.11.2019 - 13:24 |
Nedim Karaçay rolündeki Berken Güven kimdir? Berker Güven yaşı kaç?
Zalim İstanbul dizisinin dikkat çeken oyuncusu Berker Güven, dizide Nedim Karaçay rolünde yer alıyor. Peki, Berker Güven kimdir, kaç yaşındadır? Nedim Karaçay rolü ile yıldızı parlayan Berker Güven ile ilgili merak edilenler...
Berker Güven kimdir? Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven, oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin ilk bölümlerinde tekerlekli sandalyede olan Berker Güven başarılı bir oyunculuk sergilemişti. İşte Berker Güven'in hayatı...
BERKER GÜVEN KİMDİR?
Berker Güven 2 Eylül 1994 İzmir doğumludur. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.
22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.
Minibüsçülerin beyzbol sopalı yolcu kapma kavgası kameradaDudullu’dan kalkan bir hatlı minibüste, sürücüler arasında çıkan yolcu kapma tartışmasında yolcular arada kaldı. İçi yolcu dolu minibüse saldıran şahıslar, aracın önünü kesip camlarını beyzbol sopasıyla kırdı. Kavga minibüsün içinde devam ederken yolcular büyük panik yaşadı. Minibüsteki küçük kız çocuğu da kavgayı gözyaşları içinde izledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.