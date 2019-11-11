Nedim Karaçay rolündeki Berker Güven kimdir?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Zalim İstanbul'un başarılı oyuncusu Berker Güven kimdir? Nedim Karaçay rolündeki Berker Güven ile ilgili merak edilenler...

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven 2 Eylül 1994 İzmir doğumludur. 2017 yılında gösterime giren Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı. Vatanım Sensin dizisinde Aleksi, Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolüyle yer aldı.

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.