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11.09.2019 - 10:56| DHA

Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.

Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 11 ilçede çeşitli operasyonlar yaptı.

 

Narkotik polislerinin, Pendik, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bulunan adreslere düzenlediği operasyonlarda 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Operasyonlardan en dikkat çekici olanı ise ön yolcu koltuğunun airbag kısmına yapılan gizli bölge olmasıydı. Polis ekipleri ön konsolun alt kısmında bulunan bir düğmeye basarak gizli bölmeyi açmaları ve paketler halinde gizlenmiş kokainleri bulması kameralara saniye saniye yansıdı.

 

 

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