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13.11.2019 - 10:46 | | DHA

Nefes kesen operasyon! Silahını çekip aracı durdurdu!

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 69 kilo 500 gram eroini yol kenarına attıktan sonra kaçmaya çalışan emekli astsubay H.P.(46), polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anları kameraya yansırken, astsubay ile gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nefes kesen operasyon! Silahını çekip aracı durdurdu!

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin bir hafta süren takibi sonucu otomobilin Bolu’ya giriş yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, otomobili takibe aldı. Sürücü, polisleri fark edince uyuşturucu bulunan valizleri yol kenarına atıp, kaçtı. Polis, aracın yolunu keserek, durdurup silah çekti. Sürücü yere yatırılarak, kelepçelendi. Yol kenarına attığı valizlere de el konuldu.

Operasyon anları anbean kameraya yansıdı.

Nefes kesen operasyon Silahını çekip aracı durdurdu

69 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Valizlerden piyasa değeri 35 milyon TL olan 69 kilo 500 gram eroin çıktı. Araç sürücüsü emekli astsubay H.P. ile birlikte irtibatlı olduğu tespit edilen dekorasyoncu M.A.(36), galerici R.T. (39), işletmeci A.E. (31) ve galerici B.K. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nefes kesen operasyon Silahını çekip aracı durdurdu

9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı!İstanbul'dan Adana'ya gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.
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