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24.12.2019 - 14:47 | | DHA

Nefes kesen operasyon! Uyurken bastılar

Düzce’de, 'Suriye’ye yardım’ adı altında topladıkları parayı terör örgütlerine aktardıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, evlerden birinin balkonuna, minibüsün üzerinden çıkan jandarma özel hareket timleri, uyuyan şüphelileri yakaladı. Operasyon kapsamında toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Nefes kesen operasyon! Uyurken bastılar
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Kimsenin ruhu bile duymadı! Aynı anda...
Kimsenin ruhu bile duymadı! Aynı anda...
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, El Nusra, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 'Suriye'ye yardım' adı altında topladıkları parayı yine bu ülkedeki terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilere aktardıkları, yurt içinden örgüte eleman temin ettikleri belirlenen kişilerin evleri tespit edildi. Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığı desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi. 5 eve düzenlenen operasyonla 25 kişi gözaltına alındı.

Jandarma özel harekat timleri, operasyon düzenlenen evlerden birinin yanına çektikleri minibüsün üzerine çıkarak birinci kattaki dairenin balkonuna çıktı. Bu sırada diğer ekip ise evin kapısında bekledi. Aynı anda evin balkon ve giriş kapısından içeri girildi. Uyuyan şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerden 18'i jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 7 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

POLİS DE OPERASYON DÜZENLEDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’inin yurt dışında bulunduğu, 1 kişinin ise arandığı belirtildi.

Nefes kesen operasyon Uyurken bastılar

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