Nehre düşen teknisyenden acı haber!

Olay, Yusufeli'ne bağlı Tekkale köyünde meydana geldi. Çoruh Nehri'ne düşen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli teknisyen Hüseyin Aktaş, akıntıda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada suya giren 2 kişi, akıntıda sürüklenen Aktaş'ı kurtarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Akıntıda gözden kaybolan Aktaş'ın, 5 kilometre uzaklıkta, Irmakyanı köyündeki nehir kenarında cansız bedeni bulundu.

Kıyıya çıkarılan Aktaş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kıyıdakilerin nehre düşen Hüseyin Aktaş'ı kurtarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.