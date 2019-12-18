Nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi hakkında merak edilenler - 5. yeni bölüm fragmanı

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 5. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ



KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.