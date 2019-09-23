Neşe Erberk kimdir? Kaç yaşında? Kızları kimler?

"2. Sayfa'nın" bugünkü konukları Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli, manken, fotomodel ve iş kadını Neşe Erberk'ti. 54 yaşındaki eski mank üçüz kılzarı Lara Gurdikyan, Selin Gurdikyan, Alin Gurdikyan da eşlik etti. Peki Neşe Erberk kimdir?

Neşe Erberk, 14 Ekim 1964 tarihinde Gülşen- Sedat Erberk çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Cengiz Erberk adında erkek kardeşi vardır.

Erberk, Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli, manken, fotomodel ve iş kadınıdır.

KARİYERİ:

Robert Kolej'i bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983 yılında girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçilmiştir. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan 1984'te Avrupa güzeli seçilmiş ve manken olarak mesleki yaşamına başlamıştır.

1987 yılında kendi adına bir mankenlik, fotomodellik ajansı kurarak iş yaşamını sürdürmüştür. Kişiye özel ilk defile kendisi tarafından yaptırılarak mankenlik mesleği için ön yargıların oluşmasına sebep olduğu öne sürülmüştür. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurmuş ve podyumlara yeni yüzler kazandırmaktadır.

ÖZEL HAYATI:

1999 yılında Ayk Gurdikyan ile dünyaevine girmiştir. Çiftin bu evliliğinden; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz çocukları olmuştur. Çift, 2008 yılında boşanmıştır.