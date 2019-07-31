31.07.2019 - 18:24| DHA
Nesli tükenmek üzere! Türkiye'de ender rastlanÄ±yor
TÃ¼rkiye'de ender rastlanan ve nesli tÃ¼kenme tehlikesindeki Hint gÃ¶let balÄ±kÃ§Ä±l kuÅŸu, ElazÄ±ÄŸ Belediye Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±.Â
ElazÄ±ÄŸ'Ä±n RÃ¼stempaÅŸa Mahallesi'nde bulunan boÅŸ bir alanda yaralÄ± Hint gÃ¶let balÄ±kÃ§Ä±l kuÅŸunu gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralÄ± kuÅŸu alarak hayvan hastanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
YapÄ±lan muayene de Hint gÃ¶let balÄ±kÃ§Ä±l kuÅŸunun ayaklarÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlenerek tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
YaralÄ± kuÅŸ,Â tedavisinin ardÄ±ndanÂ DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edilecek.
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