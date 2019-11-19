19.11.2019 - 10:56 | | İHA
Nesli tükenmekte olan Balaban kuşu o ilimizde bulundu!
Konya'da vatandaşlar tarafından halsiz düşmüş halde bulunan nesli tükenmekte olan Balaban kuşu koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler Mahallesinde bir vatandaş tarafından nesli tükenmekte olan Balaban kuşu bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu adrese gitti.
Halsiz düştüğü anlaşılan balaban kuşunu teslim alan ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılması için kuşu Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Türkiye'de ender görülen bu kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
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