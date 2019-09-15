Neslican Tay kimdir? Neslican Tay yoğun bakımda mı, son durumu ne?
Neslican Tay'dan üzücü haber. Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyle binlerce kişiye umut ışığı olan fenomen isim Neslican Tay yoğun bakıma alındı. Peki Neslican Tay kimdir, son durumu ne? İşte Neslican Tay ile ilgili son haberler...
NESLİCAN TAY KİMDİR?
Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.
TAY'IN SON DURUMU NE? HASTANE AÇIKLADI
Neslican Tay, bacağındaki tümör nedeniyle 2018 yılında bacağını kaybetmiş, 3 kez kanseri yenmiş ve 4. kez kansere yakalanmıştı. Her şeye rağmen yaşama sevincini ve mücadelesini yitirmemiş, sosyal medyada paylaşımları ile örnek olmuştu. Neslican Tay, yoğun bakım altında tutuluyor.
Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü Medipol Sağlık Grubu'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.