Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Hastane açıklama yaptı

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

Neslican Tay için sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı yağdı.

Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:

0 Rh (+) kan grubunda olmak

18-65 yaş arasında olmak

55-120 kg ağırlığında olmak

Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması

B ve C tipi sarılık geçirmemiş olmaması

Son 72 saat içinde antibiyotik tedavisi almamış olmak

Aşı yaptırmamış olmaları

Son 5 gün içinde asprin vb. ilaçlar kullanamamış olmaları

Son 48 saat içinde alkol almamış olmaları

Sürekli kullanılan bir ilacın olmaması