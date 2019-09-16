Neslican Tay'ın sağlık durumu nasıl? Hastane açıklama yaptı
Üç kez kanseri yenen verdiği mücadele ile tanınan sosyal medyada taraflı tarafsız birçok kişinin desteğini alan Neslican Tay, yoğun bakıma alındı. Kanser tedavisi gören Neslican Tay, tedavi sürecinde çektiği videolarla adından söz ettirmişti. Neslican Tay'ın sevenleri son durumuyla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Konuyla ilgili Neslican Tay'ın doktorundan açıklama geldi.
Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.
Neslican Tay için sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı yağdı.
Kan bağışı için gerekli şartlar şöyle:
0 Rh (+) kan grubunda olmak
18-65 yaş arasında olmak
55-120 kg ağırlığında olmak
Son bir yıl içinde herhangi bir genel anestezi altında ameliyat geçirmemiş olmak
Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, tüberküloz, astım gibi kronik hastalıkların olmaması
B ve C tipi sarılık geçirmemiş olmaması
Son 72 saat içinde antibiyotik tedavisi almamış olmak
Aşı yaptırmamış olmaları
Son 5 gün içinde asprin vb. ilaçlar kullanamamış olmaları
Son 48 saat içinde alkol almamış olmaları
Sürekli kullanılan bir ilacın olmaması