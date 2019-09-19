Neslican Tay'ın son durumu nasıl? Neslican Tay hangi hastanede?

Neslican Tay'ın son durumu herkes tarafından merak ediliyor. Milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay dördüncü kez kansere yakalandı. Yoğun bakımda olan Neslican Tay'ı Haluk Levent ziyaret etti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı yaptığı yazılı açıklamada, Neslican Tay'ın tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül Cuma günü hastanelerine başvurduğunu anımsatarak, hastanın son durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06’da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NESLİCAN TAY'IN SON DURUMU NASIL?

"SAVAŞIYOR ŞU ANDA"

Neslican'ı ziyaret eden AHBAP Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Medipol Bağcılardaydım az önce... Size Neslican Tay'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi... O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki. Savaşıyor şu anda. Direniyor! Tüm gücüyle savaşıyor... Haydi be canım kalk ayağa!" dedi.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rize’nin Gülbahar Mahallesi’nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alındı.