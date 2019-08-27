MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemNeslihan Doğrusöz kimdir? Hangi yarışmalarda yer aldı?
27.08.2019 - 17:58

Neslihan Doğrusöz kimdir? Hangi yarışmalarda yer aldı?

Stil yarışmalarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme haberleriyle gündeme geldi. Peki Neslihan Doğrusöz hangi yarışmalarda yer aldı? NEslihan Doğrusöz kaç yaşında? İşte Neslihan Doğrusöz hakkında merak edilen bilgiler...

Neslihan Doğrusöz kimdir? Hangi yarışmalarda yer aldı?

1987 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim isimli yarışmada ekrana gelmişti.Neslihan Doğrusöz aynı zamanda reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.

Amca çocukları arasında silahlı kavgaİstanbul Sultanbeyli ilçesinde kuzen oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında

Faciaya kıl payı! Okul bahçesine uçtu

Faciaya kıl payı! Okul bahçesine uçtu

"Kıran" darbesi devam ediyor! Ele geçirildi

"Kıran" darbesi devam ediyor! Ele geçirildi

Bilim insanlarından yeni Plüton açıklaması

Bilim insanlarından yeni Plüton açıklaması

Sıradaki Haber