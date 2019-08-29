Neslihan Doğrusöz neden gündem oldu? Neslihan Doğrusöz kimdir, kaç yaşında?

Stil yarışmalarıyla tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirme haberleriyle gündeme geldi. Peki Neslihan Doğrusöz hangi yarışmalarda yer aldı? NEslihan Doğrusöz kaç yaşında? İşte Neslihan Doğrusöz hakkında merak edilen bilgiler...



NESLİHAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?



1987 yılında İstanbul’da doğan Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim isimli yarışmada ekrana gelmişti.Neslihan Doğrusöz aynı zamanda reklam çekimlerinde, moda ve kapak çekimlerinde styling danışmanlığı yapıyor.2005 yılından bugüne moda dünyasının içerisinde yer alan Neslihan Doğrusöz, Marie Claire, Elle, Vogue gibi birçok önemli dergide görev aldı. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Neslihan Doğrusöz, Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşımlarında bulunuyor.



NEDEN GÜNDEM OLDU?



2017 yılında katıldığı moda yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz değişimini sosyal medyadan duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Doğrusöz, "Merhaba... Benim adım Doruk..." ifadelerini kullandı.



Katıldığı yarışma programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz yeni bir hayata başlangıcının adımını attı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenen ve "Sakal ektirdim, yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyen Doğrusöz isim değişikliğine gitti.



Doğrusöz Instagram hesabından yaptığı paylaşımda adının Doruk olduğunu duyurdu. Birçok kullanıcı Doğrusöz'e destek verdi.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI



