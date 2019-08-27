Nesrin Olgun kimdir, kaç yaşında? Nesrin Olgun hangi sporu yapıyor?

Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü kadın yüzücüler arasında yer alan Nesrin Olgun ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Nesrin Olgun kimdir? İşte ayrıntılar...



NESRİN OLGUN KİMDİR?



Nesrin Olgun, (d. 1957, Adana), yüzücü, beden eğitimi öğretmeni. Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını.



7 yaşında yüzmeye başladı ve çeşitli dereceler aldı. Masa tenisiyle de uğraştı ve Türkiye dereceleri aldı. 1979'da Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. 28 Ağustos 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçti.Başkent Okullarında Baş Antrenörlük yaparak yüzme sporunu birçok çocuğa aşıladı.İki çocuk annesi olan Nesrin Olgun'un çocukları Bengü ve Şevket Arslan da annesi gibi yüzme dalında başarılıdır, her iki çocuğu da Çanakkale Boğazı'nı küçük yaşta geçerek büyük bir başarıya imza atmıştır.