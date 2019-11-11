NET kanser, yılda yüzde 12 artıyor

Türkiye’de yılda ortalama 5 bin 600 kişide nöroendokrin tümörü tespit edilirken, bu alanda en kapsamlı çalışmaları yürüten isimlerden Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın, Net Farkındalık Haftası’nda şu bilgileri verdi: “Bu kadar yaygın olduğu halde üzerine bu kadar az çalışma yapılan başka bir kanser türü yok. Bu kanser türünün genellikle yavaş seyirli olduğu ve hastaların tedavilerle uzun süre hayatlarına devam edebildiği düşünülürse ülkede on binlerce kişi NET ile yaşıyor. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği doğru ve güvenilir bilgi kaynakları da çok kısıtlı.”

‘Erken teşhis çok önemli’

Nöroendokrin tümörde de erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şuayib Yalçın, “NET kanserleri sıklıkla başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. En tehlikeli NET türü diyebileceğimiz grup, akciğerde gelişen küçük hücreli akciğer kanserleri. Sigara hastalığa en büyük etken. Nöroendokrin tümörler sıklıkla sinsi seyrederken, bazen ateş, kızarıklık, ishal, kan şekeri düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıkıyor” dedi.

‘Tedavi seçenekleri iyi’

Medikal Onkolog Prof. Dr. Sezer Sağlam ise nöroendokrin tümörlerin görülme sıklığının yıllık yüzde 10-12 oranında artacağını belirterek, “Bu artış hızı Türkiye için önümüzdeki 15 yılı kapsıyor. Ancak tedavi seçenekleri de 2 yıl öncesine oranla daha iyi durumda. Kronik hastalık gibi tedavi edileceği günler de oldukça yakındır” diye konuştu.